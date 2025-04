Patricia Chirinos exige que Nadine Heredia cumpla su condena y rechaza pedido de asilo: "Debe ir presa"

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Nadine Heredia fue sentenciada a 20 años de prisión, tras ser hallada culpable del delito de lavado de activos. No obstante, la exprimera dama buscaría librarse de la cárcel, por lo que ha solicitado asilo en la embajada de Brasil. Al respecto, la congresista Patricia Chirinos criticó duramente este pedido, y exigió que el gobierno del Perú gestione medidas para garantizar el cumplimiento de la condena.

Patricia Chirinos exige que Nadine cumpla cárcel

En diálogo con Canal N, la legisladora de Renovación Popular aseguró que Heredia no quiere respetar las leyes del país, y que por ello ha tramitado su solicitud ante el gobierno presidido actualmente por Lula Da Silva. En ese sentido, sugirió que las autoridades peruanas deberían evaluar acciones para impedir que Nadine logre abandonar el Perú, remarcando que se deben respetar los procesos judiciales en nuestro país.

"La ley dice que debe ir presa. Deberíamos poder, de alguna manera, ver cómo se le puede impedir la salida del país. Y espero que el gobierno brasileño reaccione, a pesar de ser de izquierda. Tengan en cuentan que en el Perú las leyes se tienen que respetar. Y ellos también tienen que respetar nuestras leyes si quieren seguir manteniendo la cordialidad entre ambos países", puntualizó.

Chirinos considera que la exprimera dama intuía su futura condena, por lo que debió haber planificado acogerse a un asilo. No obstante, reiteró su pedido a las autoridades peruanas analizar posibles escenarios para evitar la salida del país de Nadine, advirtiendo que "que cuando piden asilo político y se lo conceden, no queda de otra".

"Creo que nuestra Cancillería, y también de presidente a presidente, debería haber una conversación en este momento. El Perú tiene que hacerse respetar por intermedio de su Cancillería y de la señora Boluarte. Ahí ya tendrían que hablar entre cancilleres y entre presidenta Boluarte y presidente Lula", recomendó.

Sigrid opina sobre solicitud de asilo de Nadine

Desde la sede del Legislativo, Sigrid Bazán expresó que Nadine Heredia habría empleado una "herramienta legítima" amparada en normas internacionales. No obstante, resaltó que la sentencia en contra de la expareja presidencial marca un precedente en el caso Odebrecht, por lo cual no debería ser pasado por alto.

Asimismo, sostuvo que recibió con sorpresa la solicitud de asilo formulada por Heredia, pero remarcó que este pedido forma parte de su derecho como persona. "Está en su derecho. ¿Me parece lo correcto cuando se trata de enfrentar delitos? No, no me parece", comentó Sigrid Bazán.

