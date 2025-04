Sigrid Bazán cree que Nadine Heredia "está en su derecho" al solicitar asilo en embajada de Brasil

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras ser sentenciada a 20 años de prisión, Nadine Heredia acudió a la embajada de Brasil para solicitar asilo. Tal situación a generado polémica en la política nacional, debido a que la exprimera dama del Perú buscaría librarse de la cárcel. Al respecto, la congresista Sigrid Bazán comentó que Heredia "está en su derecho" de hacer dicho pedido, pero esto no significa que sea lo correcto.

Sigrid opina sobre solicitud de asilo de Nadine

Desde la sede del Legislativo, Bazán expresó que la esposa de Ollanta Humala habría empleado una "herramienta legítima" amparada en normas internacionales. No obstante, resaltó que la sentencia en contra de la expareja presidencial marca un precedente en el caso Odebrecht, por lo cual no debería ser pasado por alto.

Asimismo, sostuvo que recibió con sorpresa la solicitud de asilo formulada por Heredia, pero remarcó que este pedido forma parte de su derecho como persona. "Está en su derecho. ¿Me parece lo correcto cuando se trata de enfrentar delitos? No, no me parece", comentó Sigrid Bazán.

"Entiendo que el mecanismo de pedir asilo es parte del derecho de una persona. No me parece que sea lo correcto, otra que esté en su derecho. A mí lo correcto me parece enfrentar siempre a la justicia. Huir no me parece lo correcto. Yo no huyo de mis problemas, menos cuando se trata de delitos que ha cometido.

La congresista Sigrid Bazán indicó que es una "herramienta legítima" el pedido de asilo a Brasil de Nadine Heredia tras ser sentenciada: "Está en su derecho"



Congresista cuestiona a familias en el Gobierno

En esa línea, la legisladora del Bloque Democrático advirtió que el Gobierno de Brasil "ha tenido acercamiento con lo que fue el gobierno de Humala". Por ello, considera que si se llegase a aprobar el asilo de la exprimera dama, la decisión "sería más hacia lo personal que hacia las consideraciones técnicas".

Bazán Narro también indicó que tal situación pone en evidencia a "la paupérrima clase política que existe", debido a que son varios los expresidentes que han sido condenados por haber cometido delitos. Por último, alertó que las familias que integran partidos políticos son un peligro para las instituciones del Estado.

"Es la primera dama sentenciada. No sabemos todavía si será presa (...) Esa es otra lección, no podemos meter a familias a partidos políticos a gobernar instituciones. La historia no solo de los Humala, los Fujimori, nos ha enseñado muchísimo. Ahora, familiares de congresistas también van a entrar a trabajar aquí. No lo podemos permitir", puntualizó.

