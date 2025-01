PJ condena a Eloy Espinosa Saldaña, exmagistrado del TC, por agredir a su esposa

El Poder Judicial impuso una sentencia contra Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, exmagistrado del Tribunal Constitucional, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de su esposa, Rosa María Montero Musso. El órgano de justicia le impuso una pena privativa de libertad de un año convertida a días multa (365).

A través del 15° Juzgado Penal Unipersonal de Lima, la jueza Fabiola Anamaría Mateo de la Corte Superior de Justicia de Lima falló en contra del exmagistrado. Así, Espinosa deberá pagar un monto de 365 días multa, lo que equivale a 24,272.50 soles. El extribuno deberá pagarlo en su integridad o fraccionarlo con plazo de doce meses.

De igual manera, la jueza impuso a Espinosa Saldaña un monto de 500 soles en concepto de reparación civil. Una vez consentida la sentencia, el exmagistrado deberá depositar dicha suma en el Banco de la Nación, a fin de que se cumpla con endosar y entregar el monto a Montero.

Además, el expediente judicial cuenta con otra limitación para el extribuno. De acuerdo al tercer punto de la sentencia, Espinosa Saldaña, conforme a lo establecido en el artículo 36 inciso 11) del Código Penal, tendrá prohibido el acercarse a su esposa con fines de agresión física o psicológica. Dicha condición, consentida la sentencia, tendrá un plazo de un año.

En el 2023, Montero, agraviada del caso, se presentó al programa de televisión Panorama para dar cuenta de las agresiones psicológicas ejercidas por Espinosa Saldaña.

"Me he guardado todo esto por años. He vivido un calvario. Si he salido a declarar es porque ya no aguanto más y tengo miedo. Estoy muy asustada porque él (Espinosa Saldaña) tiene poder y contactos, y yo, por el contrario, no tengo nada de eso. Lo que estoy diciendo es verdad, desde el fondo de mi corazón", indicó en el dominical.