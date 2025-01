Presidenta del PJ y su mensaje para Dina Boluarte: "Le pediría que nos dejemos de estar calificando"

La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, le pidió a la mandataria Dina Boluarte que deje de calificar el trabajo de otras entidades del Estado y que busque trabajar en unidad.

Desde Cajamarca, la titular del PJ recordó que mientras la jefa de Estado se encontraba de viaje, representantes de los tres poderes del Estado se reunieron para trabajar en conjunto tras el ataque a una sede del Ministerio Público en Trujillo.

Asimismo, la magistrada recordó que la Corte Suprema está trabajando en un informe sobre las leyes promulgadas por el Congreso y el Ejecutivo en 2024 relacionadas con la lucha contra la delincuencia.

"Por eso no me voy a remitir a opinar sobre las apreciaciones que cualquier otro funcionario tenga sobre el trabajo nuestro. Considero que es porque no lo conoce. Considero que es porque hay un desconocimiento de lo que hace cada juez y cada jueza a nivel nacional (...) Quizá la presidenta como no estuvo en el país no se ha enterado, pero hemos tenido un mensaje de unidad", agregó.