Fiscalía pide impedimento de salida para representantes de Frigoinca y funcionarios de Qali Warma

En el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el programa de alimentación Qali Warma, la Fiscalía de la Nación solicitó el impedimento de salida del país para los representantes de la empresa Frigoinca y funcionarios vinculados al caso.

Esta medida preventiva busca garantizar la presencia de los implicados durante el desarrollo de las diligencias, tras el reciente allanamiento a la casa del vocero presidencial, Fredy Hinojosa en Pueblo Libre, por su presunta vinculación con Nilo Burga.

Según informó el Ministerio Público, las pesquisas están orientadas a esclarecer posibles actos de corrupción en la asignación de contratos para la distribución de alimentos en las escuelas públicas.

La empresa Frigoinca es una de las principales señaladas en el caso, luego de ser vinculada a supuestas irregularidades en procesos de licitación.

La solicitud fue presentada ante el Poder Judicial como parte de una estrategia para evitar que los investigados puedan evadir la acción de la justicia.

Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima (4.° Despacho)

Por otro lado, indicaron que entre los funcionarios de Qali Warma afectados por esta medida figuran exdirectivos que habrían estado involucrados en la adjudicación de contratos con proveedores como Frigoinca, empresa que ha sido señalada anteriormente por incumplir normas en procesos similares.

El programa Qali Warma, que tiene como objetivo proporcionar alimentos a estudiantes de colegios públicos, ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos meses debido a denuncias de corrupción en la contratación de proveedores.

Este escándalo involucra a diversas empresas, entre ellas Frigoinca, que es investigada por posibles favoritismos en licitaciones.

Así mismo en una reciente entrevista con Exitosa, Fredy Hinojosa negó cualquier vínculo con los funcionarios de Frigoinca, asegurando que hay falta de fundamentos en su contra.

"Yo no me he tomado ninguna foto, yo no la he visto, no existen ninguna foto con ese señor, una organización política no permite vincular una relación de carácter comercial o de otra naturaleza", enfatizó Fredy Hinojosa.