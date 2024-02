Rafael Vela rechazó haber interferido para excluir a Castillo y Boluarte en caso de lavado de activos: "Yo no dirijo investigaciones"

El fiscal Rafael Vela rechazó haber interferido en la investigación contra Perú Libre (PL) devenida de sus aportes de campaña a fin de excluir a Pedro Castillo y la presidenta Dina Boluarte de las pesquisas, como aseguró Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, en sus recientes testimonios.

Durante diálogo con la prensa, tras retornar al Perú recientemente, Vela Barba argumentó que debido a su cargo de fiscal superior de apelaciones no pudo dirigir las indagaciones en cuestión. Asimismo, aseguró que los fiscales provinciales gozan de "autonomía".

"Yo soy un fiscal superior de apelaciones, no dirijo las investigaciones. Soy un coordinador que ve la parte logística y también litiga, pero no tengo la responsabilidad de dirigir las investigaciones. Quien tiene la responsabilidad son los fiscales provinciales, que son autónomos. Nosotros incluso podemos discrepar con ellos en las apelaciones, pero lo que no hacemos es, bajo ningún concepto, intervenir", sostuvo.