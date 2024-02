Jaime Villanueva: Fiscal Rafael Vela regresó al Perú y niega declaraciones de exasesor de Patricia Benavides

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el fiscal Rafael Vela fue abordado por la prensa para que brinde sus descargos tras las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Al respecto, el abogado negó rotundamente todas las acusaciones en su contra.

Ante sus presuntos vínculos con la congresista Ruth Luque y el periodista Gustavo Gorriti, el cuestionado fiscal calificó de "falsos" todos los dichos que lo relacionan con ambos personajes.

De hecho, además de asegurar que no se ha reunido con la parlamentaria, afirmó que no la conoce.

Sobre el comunicador, señaló que si hubo reuniones, estas no habrían sido para tratar temas relacionados a los casos en investigación.

"Totalmente falso. Absolutamente falso, es falso. No me he reunido nunca, no conozco a la señora Ruth Luque. Gorriti es un periodista reputado, conocido. Como me reúno múltiples periodistas. Nada con relación a los casos", declaró en imágenes de Panamericana.