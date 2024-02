Rafael Vela intercedió en favor de Dina Boluarte en caso de lavado de activos, según Jaime Villanueva

El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, aseguró que el suspendido fiscal Rafael Vela favoreció a la presidenta Dina Boluarte para evitar la formalización de la investigación en su contra por lavado de activos, en el caso del financiamiento del partido Perú Libre en la campaña electoral del 2021.

En un nuevo testimonio al despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza durante el pasado 30 de enero, Villanueva Barreto sostuvo que Óscar Nieves, entonces abogado de la exmandataria, le pidió que no incluya a su patrocinada en la formalización de la investigación contra Perú Libre (PL) y sus dirigentes.

"Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización", se lee en su testimonio al que accedió Punto Final.