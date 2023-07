Reducción de pena de Mauricio Fernandini: "En este momento no va tener resultado", sostuvo abogado penalista

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Alex Guerrero, apuntó que en esta "parte de la investigación", Mauricio Fernandini no tendrá resultado para la reducción de pena, ya que "la confesión sincera será valorada en la sentencia".

El letrado consideró que, en la actualidad, lo manifestado por el periodista Mauricio Fernandini no va tener un efecto positivo en el caso que se le sigue, puesto que aún no se encuentra en procesos de juzgamiento o sentencia. Ello lo determinaría una autoridad de investigación preparatoria, sostuvo.

"En este momento, jurídicamente hablando, el señor Mauricio Fernandini habiéndose acogido a la confesión sincera no va a tener un resultado porque todavía no estamos en el juzgamiento ni en la sentencia. La confesión sincera va a ser valorada por un juez de investigación preparatoria, pero va a ser en la sentencia, no en este momento", señaló.