'Maldito Cris' era "objetivo de su propia gente" del Tren de Aragua, porque tuvo en alerta a la PNP

En comunicación con Exitosa, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Flores Solís, aseguró que el abatido 'Maldito Cris' también fue objetivo de la organización criminal 'Tren de Aragua', debido a sus hechos ilícitos que alertó a la policía.

En dialogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el agente policial Luis Flores Solís se pronunció sobre la muerte de Christopher Joseph Fuentes González (25), alias 'Maldito Cris', quién fue abatido el pasado 16 de junio por la PNP debido a que ocasionó que un sereno de Surco pierda la vida en abril de este año.

Asimismo, indicó que el criminal abatido estuvo relacionado a otras organizaciones criminales en el país al igual que su pareja 'Wanda'.

En esa misma línea, el policía indicó que el 'Maldito Cris' fue objetivo de su propia gente ya que a raíz de sus actividades ilícitas había despertado la alerta policial.

De igual manera, expresó que dichas dichas actividades ilícitas neutralizaron al resto de los integrantes de la organización criminal.

"Él despertó al león. Ellos ( Tren de Aragua) estaban tratando de ultimarlo, de matarlo y este personaje paraba corrido no solamente de la policía si no de sus mismos integrantes [...] Pero no dejaba de participar en la vida criminal de lujos ante las fiestas que se realizaban, motivo que hizo que la policía este detrás de él", manifestó Flores Solís.