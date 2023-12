Wanda del Valle: PJ dispone la detención preventiva con fines de extradición de la expareja del 'Maldito Cris'

El Poder Judicial (PJ) dispuso la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana venezolana, Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del fallecido delincuente 'Maldito Cris'.

A través de su cuenta oficial, el PJ informó que Valle Bermúdez Viera es investigada por el delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato, debido a que la fémina fue anteriormente acusada de ofrecer una recompensa de 40 mil dólares por asesinar al coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo.

Asimismo, el juez encargado, Víctor Guimoye Sáenz, dispuso que se lleve a cabo el cuaderno de extradición respectivo para que pueda ser remitido a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación para que se realicen los trámites correspondientes con las autoridades judiciales colombianas.

En esa misma línea, se informó que Guimoye Sáenz ordenó el envío de un oficio a la Interpol para que tengan conocimiento de la orden de captura en contra de Wanda del Valle, quien además, se encuentra vinculada a la peligrosa organización criminal 'Tren de Aragua'.

Durante la audiencia de evaluación de prisión preventiva por 18 meses en su contra, la ciudadana venezolana decidió pronunciarse y rechazar cualquier tipo de vínculo con la organización 'Tren de Aragua', así como las acusaciones por haber amenazado al coronel de la PNP, Víctor Revoredo Farfán.

"No pertenezco a la organización del Tren de Aragua, no he amenazado al señor coronel Victor Revoredo Farfán. Sí, fui pareja del muchacho ('Maldito Cris'), él tuvo sus errores, pero fue él no fue mi persona", aseguró la detenida.