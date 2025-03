Damnificada por incendio teme no poder reconstruir su casa: "La Municipalidad no se manifiesta"

07/03/2025 / Exitosa Noticias / Locales

Tras el voraz incendio en Barrios Altos, una adulta mayor resultó damnificada. La mujer, quien padece de diabetes, expresó su preocupación por la situación que vive actualmente con su familia. Asimismo, indicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no le ha brindado información respecto a si será reubicada o no a un inmueble seguro.

Damnificada teme no ser reubicada por la MML

Desde el punto del siniestro, la señora Elizabeth expresó su pesar por encontrarse en dicha condición. Su hogar, ubicado en la quinta Santa Rosa, quedó destruido producto del voraz siniestro registrado desde el último lunes, 3 de marzo. Al respecto, la anciana indicó que uno de sus vecinos también fue afectado.

"No podemos ingresar. Todo está totalmente húmedo. Y como es quincha y adobe, todo se ha venido abajo. Yo soy del Jirón Cangallo, 423 interior 9. Mi vecino, del número 8, también ha sido perjudicado. Todo el techo y altillo de la vivienda se ha caído", manifestó acongojada.

Asimismo, contó que ella vivía en este lugar desde hace más de 42 años con su familia, y nunca supo de la existencia de los almacenes clandestinos. Por ello, indicó que no tiene conocimiento de los procedimientos que tomará la Municipalidad de Lima tras la catástrofe,

"Todavía no nos han dado ningún informe. La Municipalidad no se manifiesta qué va hacer, a dónde nos van a reubicar, o qué ayuda nos va a brindar. Si nos van a dar ayuda, que nos la den pronto. Esto nos afecta", manifestó. Para cualquier ayuda, puede comunicarse al siguiente número: 992 209 213.

Otra adulta mayor también está preocupada

En comunicación con Exitosa, una vecina expresó su dolor por esta misma situación, y acusó directamente a los dueños de los almacenes cercanos como los responsables del siniestro. La tragedia tocó de cerca a la adulta mayor, quien también perdió su hogar a causa del desastre.

"Esos almacenes han sido culpables, no sé si podrán dormir con su conciencia. Esto era una bomba de tiempo. Ver todo destruido, perder mis recuerdos... es doloroso, pero tengo esperanza en el Señor. Espero que las autoridades actúen y los culpables enfrenten las consecuencias", señaló al borde de las lágrimas.

Además, la mujer precisó que, dentro de un mes, las autoridades van a identificar si los inmuebles aún son aptos para iniciar con la reconstrucción o no. "Quien no va a desear volver, tantos años viviendo allí. No tengo cosas de valor pero tengo lo necesario", puntualizó.

