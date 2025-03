Reportan fuerte incendio en Ate: Siniestro se produjo cerca al cementerio de Santa Clara

Un incendio de grandes magnitudes fue reportado este martes 11 de marzo en el distrito de Ate. El siniestro alcanzó a varios inmuebles cercanos al cementerio distrital, generando alerta entre los residentes de la zona. Hasta el lugar llegaron varias unidades de bomberos, cuyos agentes sumaron esfuerzos para mitigar las llamas.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la tragedia se produjo al promediar las 05:41 de la tarde, y tuvo lugar en el centro poblado La Roncadora, en el sector Santa Clara. Los reportes compartidos en redes sociales muestran como una gran llamarada de fuego emerge desde varias viviendas precarias.

Tras ser alertados por la situación, el CGBVP desplegó 5 unidades hasta el punto del siniestro. Los hombres de rojo iniciaron con las actividades pertinentes, a fin de evitar que las llamas se propaguen a otros inmuebles aledaños. El incendio fue catalogado como código II, debido a la intensidad y los equipos que acudieron para el trabajo de emergencia.

Asimismo, personal de la Municipalidad de Ate acudió al lugar para gestionar las actividades de emergencia, llevando además cisternas de agua. Tras más de una hora de haberse originado este siniestro, los bomberos lograron reducir el fuego a cenizas; no obstante, las viviendas quedaron totalmente calcinadas.

Hasta el momento, no se ha reportado ningún herido o afectado de gravedad. Sin embargo, se estima que varias familias han quedado en situación de damnificados, debido a la pérdida total de sus pertenencias. Se espera que las autoridades pertinentes inicien con las diligencias correspondientes, las cuales podrían esclarecer las circunstancias en las que se produjo este incendio.

Un equipo de Exitosa acudió al lugar de la tragedia, y constató que fueron cinco las viviendas consumidas por el fuego. Los vecinos alertaron que esta tragedia se habría producido por un cortocircuito en uno de los inmuebles. Además, denunciaron que no cuentan con el servicio de electricidad, y que esto ocasiona que se busquen alternativas poco seguras.

"Nosotros contamos con luz alquilada. Las conexiones, tal ves no se han hecho bien, será parte de la investigación", expresó una mujer damnificada, quien también reveló que el incendio ocasionó que las mascotas de un familiar perdieran la vida. "Es triste, me da impotencia porque llegué y no encontré nada", añadió acongojada.