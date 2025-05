Vecina de Surquillo fue multada con S/2600 por dar comida a palomas y ardillas: "Me rompen el corazón"

29/05/2025 / Exitosa Noticias / Locales

Una vecina del distrito de Surquillo fue multada con dos mil seiscientos soles por darle de comer a ardillas y otras especies cerca a un parque. La mujer, identificada como Mary, señaló que la única intención que tuvo fue salvaguardar la vida de los animalitos callejeros. Por tal motivo, hizo un llamado al municipio para que reconsidere la sanción.

Mujer recibe multa por alimentar animales en parque

Frente a esta situación, un grupo de vecinas y miembros animalistas realizaron un plantón en el parque donde reside Mary. La señora, quien es jubilada y asegura sufrir de hipertensión, mencionó que ha sido sancionada por presuntamente alimentar palomas, algo que considera injusto porque su fin no es darle comida a las aves, sino a otros animales.

"He recibido una multa, aduciendo que me encargo de alimentar a las palomas. Pero mi objetivo no es ese. Mi intención es alimentar a las ardillas, gatos y perros. Yo les doy algo que les gustó: pan de yema. Se lo comen encantados", expresó.

En ese sentido, manifestó que la multa municipal le llegó hace casi un año, y que, pese a sus explicaciones, hasta ahora no ha obtenido solución. "No estoy muy segura, pero me llegó en papeles y salía S/ 2600", detalló respecto al monto. Por ello, se mostró muy indignada con "el egoísmo" de quienes buscan sancionarla, señalando que esta actividad no es reciente, sino que viene alimentando a animalitos de la calle desde hace más de 40 años.

"Soy hipertensa, y estoy jubilada. Sin embargo, mi corazón no puede permitir ver la injusticia con los animalitos abandonados. Las ardillas no están en su hábitat, y me rompen el corazón cuando se van a mirarme por la ventana de mi dormitorio, pidiéndome alimento. Ellos son mi objetivo"

Municipalidad de Surquillo se pronuncia tras multa

Tras la viralización de esta denuncia pública, la Municipalidad de Surquillo decidió manifestarse. A través de un video, expuso con pruebas que la señora Mary sí daba de comer tanto a ardillas como a palomas. Desde su ventana, se le ve arrojando migas de pan, las cuales eran consumidas por aves.

"La sanción no fue por alimentar ardillas, sino por alimentar palomas en la vía pública. La municipalidad recibió quejas, y se comunicó con la señora para advertirle una posible sanción. Pero aún así, insistió en continuar. Por ello, se aplicó la infracción según Ordenanza Municipal N° 452, Cod. 02-0933", explicó.

La Municipalidad de Surquillo aseguró que no tiene "nada en contra de las ardillas", y que por el contrario, está garantizando el cuidado de áreas verdes para que puedan vivir. Sin embargo, alertó que la alimentación de palomas y otras especies, algo que la vecina suele hacer, podría representar un peligro para la salud pública.