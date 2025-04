V.E.S: Adulta mayor esperó más de un año para obtener cita médica en hospital de emergencias

Dramático testimonio. Una adulta mayor denunció en Exitosa Noticias que tuvo que esperar más de un año para que le puedan asignar una cita en la especialidad de gastroenterología en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

La paciente del nosocomio identificada como Bertha Espinoza de 77 años comentó que pese a padecer hígado graso, el establecimiento médico demoró bastante tiempo atenderla, generando mucha preocupación por su estado de salud.

"Las citas vienen después de un año, al año me han recibido y ahora para el control que me han sacado ayer, no sé cuando nos darán cita de nuevo, ahora he visto y no hay cita para gastroenterología, estoy peor", denunció.