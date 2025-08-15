Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina GRATUITA empieza este 16 de agosto

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Mascotas

En conversación con Exitosa, el médico veterinario Rodrigo Rondón y la responsable en estrategia sanitaria de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la DIRIS Lima Centro, Marisol Salcedo, invitaron al público a participar de la campaña de vacunación antirrábica canina. Evento inicia a partir de este 16 de agosto.

Campaña de Vacunación será a nivel nacional y gratuita

El médico veterinario Rodrigo Rondón y la responsable en estrategia sanitaria de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la DIRIS Lima Centro, Marisol Salcedo, anunciaron al público que la campaña de vacunación antirrábica comienza este sábado 16 de agosto y se dará a nivel nacional

Esta terrible enfermedad puede afectar gravemente a los engreídos de cuatro patas, por ello, se ha lanzado esta campaña a nivel nacional y de forma gratuita para que, cada vez más, mascotas estén protegidas.

Este sábado 16 y domingo 17 se dará la pre campaña con la activación del VanCan Fest en la jurisdicción de los 14 distritos de DIRIS Lima Centro. En este lugar podrás llevar a tu mascota para que pueda ser vacunada. El inicio oficial de este plan nacional se dará el próximo 23 y 24 de agosto. Este plan implementado por el Ministerio de Salud (Midis) se da todos los años como medida de política de salud.

VanCan Fest 2025 empieza este 16 de agosto

¿Qué hacer ante la mordedura de un animal con rabia?

Marisol Salcedo, estratega sanitaria, indica que la notificación de mordeduras que tienen en diversos establecimientos de salud como Minsa u otras entidades es alta. Por ello, es importante tener una tenencia responsable de las mascotas. Tras una mordedura es preciso aplicar la 'triada preventiva' para evitar que el virus llegue al sistema nervioso central. Los consisten en:

lavar minuciosamente las heridas con agua y jabón poco después de la mordedura para inactivar la mayor cantidad de virus

identificar al animal que realizó la mordedura y realizar una vigilancia al can durante 10 días

administrar la vacunación antirrábica completa;

administrar inmunoglobulina antirrábica o anticuerpos monoclonales en la herida, si está indicado.

Posteriormente, es importante continuar con un chequeo de la mordedura.

Este sábado 16 de agosto empieza la pre campaña del plan de vacunación 'Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina 2025'. Aprovechar en llevar a tu mascota a vacunarse pues se dará de forma gratuita en todos los departamentos del Perú.