Incendio en cochera de empresa de transportes: Fiscalía investiga causas del siniestro

El Ministerio Público inició una investigación para dar con las causas y los responsables del incendio que se registró en la cochera de la empresa de Transporte Pegaso Express, registrado el último martes 18 de noviembre en Puente Piedra.

Cinco buses quedaron calcinados

A través de sus redes sociales la Fiscalía informó que se iniciaron diligencias urgentes, lideradas por la Primera Fiscalía Penal de Puente Piedra por los delitos de peligro por medio de "incendio o explosión y extorsión" tras registrarse un incendio en la cochera de la empresa Pegaso, ubicada en la avenida Valle Hermoso.

Asimismo, como parte de las diligencias, revelaron que se vienen realizando pericias criminalísticas para el recojo de muestras y evidencias en la escena del crimen, así como el recojo de imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos y la toma de declaraciones de testigos.

¿Porqué se investiga como posible ataque?

El día de los hechos, el jefe de la Segunda Brigada de Lima Norte, Zimar Caballero reveló que cinco buses quedaron totalmente calcinados por el fuego. Además, señaló que no se había determinado las causas exactas del incendio.

Sin embargo, cabe señalar que, vecinos y transportistas entrevistados indicaron que escucharon gritos de auxilio antes de las explosiones, inclusive algunos aseguraron haber oído el sonido de motocicletas minutos antes del siniestro, lo que generó sospechas de que el fuego pudo ser provocado.

Mientras tanto, la policía señaló de manera preliminar que el fuego habría sido iniciado por una falla mecánica, una versión que generó dudas entre los transportistas y vecinos por las versiones antes explicadas.

En el lugar llegaron casi 20 unidades de bomberos para atender la emergencia. Otros depósitos de vehículos cercanos, como Etuchisa y Edilberto Ramos no sufrieron daños, aunque se sabe que si sufren de extorsión.

Es en este sentido que, el Ministerio Público ha iniciado diligencias como parte de una investigación por los delitos de peligro por medio de incendio o explosión y extorsión por el incendio de cinco buses en la cochera de la empresa Pegasso.