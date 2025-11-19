RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 1 de diciembre: Revisa AQUÍ la lista completa

Varios modelos de celulares no podrán acceder a las nuevas actualizaciones y modificaciones de WhatsApp a partir del 1 de diciembre. Conoce en esta nota si tu dispositivo móvil está en la lista.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp.
19/11/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología / Actualizado al 19/11/2025

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, ya no podrá ser accesible en una serie de celulares a partir del 1 de diciembre. Conoce si tu dispositivo móvil está en la lista y el motivo.

¿Qué celulares ya no podrán usar WhatsApp?

A partir del lunes, 1 de diciembre del 2025, la aplicación de WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares, ya que en esta fecha el servicio cambia sus políticas de privacidad para introducir pequeños ajustes. Si bien esta app seguirá funcionando en los celulares que se compraron en los últimos años, la mala noticia recae en aquellos modelos más antiguos.

¿Por qué? Pues bien, debido a que los dispositivos ya no poseen la capacidad necesaria para que WhatsApp se desarrolle de manera efectiva y pueda garantizar que tenga las últimas actualizaciones de protección, lo que podría convertir al usuario del dispositivo en una víctima de algún tipo de vulnerabilidad de datos.

En tal sentido, se reveló que el servicio de mensajería solo seguirá activo en teléfonos con Android 5.0 o superior y en dispositivos con iOS 12 o versiones posteriores. Los modelos que no puedan actualizarse a esas plataformas perderán el acceso, entre ellos están los siguientes:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.
  • Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.
  • Huawei: Ascend Mate 2.
  • HTC: One M8.
  • Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.

Estos son los celulares que perderán acceso a WhatsApp.
¿Por qué dejaría de funcionar WhatsApp en estos dispositivos?

WhatsApp confirmó que la decisión responde a motivos de seguridad y rendimiento, ya que los sistemas anteriores no reciben parches ni actualizaciones necesarias para garantizar el funcionamiento completo de la plataforma como llamadas y videollamadas, stickers animados, mensajes que se autodestruyen, mayor uso de IA, cifrado avanzado de extremo a extremo.

Los sistemas operativos antiguos ya no cumplen con los requerimientos mínimos, por lo que mantener el soporte para estos modelos implicaría limitar el desarrollo de nuevas herramientas.

WhatsApp dejará de dar soporte a dispositivos móviles con sistemas operativos antiguos.
¿Qué hacer si tu celular se va a quedar sin WhatsApp?

  • Revisar la versión del sistema en Ajustes - Acerca del teléfono.
  • Si hay actualización disponible, instalarla.
  • Si el equipo ya no se puede actualizar, será necesario cambiar de dispositivo.
  • Antes de hacerlo, realiza una copia de seguridad en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). Este paso es fundamental para no perder los chats, fotos, audios ni archivos compartidos.

WhatsApp sigue realizando cambios para mejorar su servicio a los usuarios, así como proteger su seguridad. Por ello, se reveló que esta aplicación ya no podrá estar en una serie de dispositivos móviles desde el 1 de diciembre por las actualizaciones de compatibilidad.

