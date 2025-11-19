Chorrillos: Extranjero roba con arma de largo alcance y genera temor entre los vecinos

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia decretado por el Ejecutivo parece no estar dando los resultados esperados ya que los actos delictivos continúan dándose en diferentes puntos de la capital. Esta vez, un sujeto de nacionalidad extranjera estaría sembrando el miedo en Chorrillos tras asaltar a los transeúntes con un arma de largo alcance.

Extranjero asalta con arma de largo alcance

Gracias a las cámaras de seguridad en la zona de Brisas de Villa, se logra observar como actúa este delincuente en complicidad con otra persona. Justamente, uno de sus hechos delictivos más recientes se dio en los exteriores de una bodega con un vecino que se encontraba por adquirir productos.

De acuerdo a las imágenes, una mototaxi se cuadra a las afueras de esta pequeña tienda cuando de pronto baja del vehículo un sujeto vestido con polo negro y short jean con una arma larga que podría ser una escopeta o una metralleta para amenazar a su víctima.

Durante varios segundos, el delincuente buscó los objetos personales de este residente quien en todo momento levantaba sus manos para no salir herido de la situación. Finalmente, luego de arrebatarle su celular y dinero, emprendió fuga con rumbo desconocido.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Chorrillos, vecinos denuncian que un sujeto asalta a los transeúntes utilizando un arma de largo alcance.



Vecinos exigen su captura inmediata

Exitosa llegó hasta esta zona de Chorrillos para conversar con los vecinos y conocer más detalles de esta lamentable situación. De acuerdo a su versión, en los últimos días se han registrado diferentes robos, específicamente a autopartes de vehículos cuadrados en la calle durante la noche.

Además, los residentes han pedido en múltiples ocasiones el apoyo de los serenazgos y la Policía Nacional, pero estos no hicieron mayor accionar y solo se limitan a tomar fotografías para demostrar que acudieron al llamado.

Según indicaron, el miedo se ha apoderado de toda esta zona ya que ahora que ven una mototaxi o un auto desconocido, creen que pueden ser asaltados por este sujeto.

"Ahorita se está volviendo bien feo porque acá en la esquina el domingo una vecino contó que han agarrado a un chico para robarle. Ahora veo una moto o un carro desconocido y me da miedo. No hay serenazgo, pero para tomar foto si están", indicó un vecino a nuestro medio.

De esta manera, un extranjero ha sembrado el terror en Chorrillos al asaltar a los transeúntes con un arma de fuego de largo alcance a plena luz del día y durante el estado de emergencia decretado en Lima y Callao.