Día Internacional del Hombre: ¿Por qué se conmemora cada 19 de noviembre en más de 80 países de todo el mundo?

19/11/2025

Este miércoles 19 de noviembre se conmemora en más de 80 países de todo el mundo el Día Internacional del Hombre, con el objetivo de resaltar su papel positivo y contribuciones para con la sociedad; así como, promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento.

De acuerdo con un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existen aproximadamente 17 millones de hombres, siendo el 49,6 % de la población total de nuestro país, por debajo del género femenino con un 50,4 %.

Día Internacional del Hombre: el origen

El Día Internacional del Hombre data en Estados Unidos, desde el año 1992, cuando fue establecida por el Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas. Su director, el Dr. Thomas Oaster, impulsó esta iniciativa con la finalidad de mejorar la salud y el bienestar de los hombres en todo el mundo.

La idea fue respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, quien valoró la iniciativa como "una oportunidad para equilibrar el diálogo global sobre género".

No obstante, la conmemoración a nivel mundial llegó recién en 1999, desde el Caribe. Ese año, el profesor Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales de de Trinidad y Tobago, retomó la idea y propuso fijar el 19 de noviembre como fecha oficial en homenaje a su padre, a quien consideró un ejemplo de responsabilidad y compromiso.

Esta efeméride no pretende competir con el Día Internacional de la Mujer, sino destacar la importancia de la salud física y mental de los hombres y la masculinidad, según lo señalado por el propio Teelucksingh.

¿Por qué se celebra también en marzo?

Para nada es un secreto que cada 19 marzo también se celebra el Día del Hombre en diferentes parte del mundo. La festividad se debe en honor el Día de San José, padre adoptivo de Jesús, según la religión católica.

Esta fecha busca reconocer los valores de la humildad, trabajo y protección que él representa, destacando la importancia de la familia y la responsabilidad masculina en la sociedad.

Con referente al Día Internacional del Hombre como tal, el portal International Men´s Day recomienda celebrarse a nivel individual o familiar, pasando un tiempo durante el día con los varones del hogar, trabajo y entorno más cercano.

Este importante día sirve como un recordatorio de los valores de la empatía, el respeto y la igualdad, para construir una sociedad más íntegra entre hombres y mujeres.