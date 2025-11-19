Iván Paredes sobre audios que lo vinculan con presunto cobro de coimas: "Esa no es mi voz"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, negó su participación en audios atribuidos en donde se le vincula con un presunto pedido de coima para excarcelar a un expolicía condenado por secuestro agravado.

Niega que sea su voz

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Paredes negó haber recibido coimas y además rechazó que sea su voz la que sale en los audios publicados a inicios del mesa de noviembre.

"E sa no es mi voz y lo reitero públicamente (...) Es lo más parecido pero no es mi voz. Me someto a un peritaje conforme al debido proceso, la señora que muestre su fuente de pruebas de audio y yo me someteré. Asunto arreglado", expresó.

Asimismo, aprovechó para contar su versión de su participación el caso del ex policía sentenciado, Marcos Quispe Riveros. Reveló que hace seis años lo contrató la pareja del hombre con el fin de que, como abogado, interponga un habeas corpus a la condena de 30 años.

"Yo no he sido abogado de ese caso en el que le ponen 30 años, yo interpuse el habeas corpus. Y el habeas corpus, lógicamente tiene tres etapas: La etapa del juzgado, sala y TC, todos los abogados sabes que terminan en el TC. (...) Es así que llegué hasta la segunda etapa y la señora ya no quiere que sea su abogado", explicó.

En ese sentido, asegura que a partir de esa etapa no fue más el abogado y afirmó que lo que sucedió posteriormente es que esta persona le habría pedido que devuelva el dinero pagado por sus servicios.

"Ella nunca me denunció penalmente, nunca (...) hizo un reclamo en el Colegio de Abogados que yo lo gané, yo gané ese reclamo en el Colegio de Abogados y después de seis años ella recién me denuncia", manifestó.

Niega devolver dinero

Iván Paredes también detalló que "nunca" le dijo a la mujer que le devolvería el dinero. "Un abogado no devuelve y eso lo saben todos los abogados (...) Por un servicio prestado no se devuelve", detalló. "El abogado trabaja a futuro y nunca a ofrecer, está en el código de ética, dice que el abogado nunca puede decir 'yo voy a ganar este caso'", especificó.

Es en ese sentido que, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco, negó que sea su voz la de los audios publicados en las que se le acusa de cobrar coimas.