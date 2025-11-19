PNP detiene a banda implicada en violento ataque a bus de la empresa de transporte San Germán

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí, los atentados contra las empresas de transporte público continúan dándose. Uno de los últimos ataques se dio el pasado domingo 16 de noviembre cuando un sujeto disparó en repetidas ocasiones contra un bus de la empresa San Germán.

PNP detiene a banda implicada de ataque a bus de San Germán

Y a solo tres días de este nuevo hecho delincuencial, la Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro personas, entre ellos a dos mujeres, que integraban la banda 'Los Depredadores de la Ruta', quienes serían responsables de dicho suceso.

De acuerdo a la PNP, estos criminales habrían estado detrás del ataque a balazos contra la empresa San Germán y del atentado a una combi en San Juan de Miraflores donde un pasajero perdió la vida.

En el operativo, se incautó un arma de fuego, municiones de distinto calibre y cuadernos con apuntes y notas que serán investigados por la autoridad. La pistola será sometida a las pericias necesarias para revelar en que crímenes fue utilizado.

"No se descarta que habían participado en un acto criminal ocurrido este último sábado donde falleció un ciudadano al atentar contra una combi. También, hace unas horas hubo unos disparos de amedrentamiento contra una empresa de transporte. La pericia así lo va a revelar cuando esta arma y municiones sean revisadas", indicó el general Manuel Lozada.

Una caja fuerte con 10 mil soles

Uno de los hallazgos que más llamó a la atención a los efectivos de la Policía Nacional fue la de una caja fuerte con 10 mil soles en su interior los cuales serían productos de la extorsión a diferentes empresas de transporte público.

Además, también encontraron equipos de comunicación como radios de largo alcance, tarjetas SIM y un avanzado bloqueador de GPS con el que realizarían robos a vehículos para luego cometer otros delitos.

Ahora, los detenidos ya se encuentran bajo custodia de la Fiscalía. Además, se buscará mayores vínculos a otros hechos delictivos contra empresas de transporte público, especialmente en la zona sur de Lima y en San Juan de Miraflores.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú desarticuló la banda 'Los Depredadores de la Ruta' quienes estarían implicados en el atentado contra un bus de la empresa de transporte público San Germán en San Martín de Porres. A los sujetos se les encontró un arma de fuego, celulares, una caja fuerte y un moderno bloqueador de GPS.