Alejandra Rodríguez: Conoce a la abogada y periodista de 60 AÑOS que busca convertirse en Miss Universo

La historia de Alejandra Marisa Rodríguez ha conmocionado a Argentina y todo el mundo, ya que se trata de una mujer de 60 años que se dedica al periodismo y derecho. Sin embargo, hace poco decidió participar en el Miss Buenos Aires, donde resultó ganadora y ahora se prepara para competir a nivel nacional y de resultar vencedora, aspira convertirse en la nueva Miss Universo.

Su triunfo se volvió viral y según propias declaraciones, se benefició de dos cosas para resaltar sobre sus compañeras: su belleza natural y el cambio de reglamento del certamen. Recordemos que hasta el 2023 sólo podían participar mujeres mujeres de 18 a 28 años.

Alejandra Rodríguez habló para la televisión argentina y contó que lleva una dieta balanceada, destacando que realiza ayuno intermitente y algunas cremas. Además, este 25 de mayo competirá por el titulo de Miss Argentina.

Una de las cosas más sorprendentes que contó es que llegó al certamen de belleza por recomendación de una amiga, y con el logro que ha obtenido hasta ahora está rompiendo un paradigma de los certámenes de belleza y considera que ya no se basan solo en el físico, sino también en los valores personales.

"Nunca pensé que podría dedicarme al modelaje. Llegué a este certamen porque me lo propuso una amiga y no puedo creer el impacto que provocó. Estoy asombrada y desbordada", agregó.

Finalmente, la ciudadana argentina de mostró muy emocionada por haber ganado el Miss Buenos Aires y recordó que siempre estuvo enfocada en seguir una carrera, como la mayoría, pero el haber incursionado en los concursos de belleza le cambió la vida.

"Ahora quiero enfocarme en el concurso nacional que se realizará el 25 de Mayo en un hotel de Buenos Aires. Me entusiasmé y me gustó. Aprendí cosas en este proceso que jamás hubiera imaginado. Soy la mayor de tres hermanos y de joven cumplí con el mandato familiar que era estudiar, hacer una carrera universitaria, tener un título. Pero esto me deslumbró".