Canserbero fue asesinado: Exmánager confesó que cometió el crimen y armó un supuesto "suicidio"

Natalia Améstica, exmánager del rapero conocido como Canserbero, confesó ante el Ministerio Público que drogó y apuñaló al artista para luego armar su supuesto suicidio, todo ello, junto a su hermano Guillermo.

Mediante una declaración a la prensa venezolana, el fiscal general Tarek William Saab, presentó videos de confesiones de los dos responsables del asesinato al mejor rapero en español, según la revista Rolling Stone.

De tal modo, se trataría de Natalia y Guillermo Améstica, exmánager de Canserbero y su hermano, la mujer brindó detalles de cómo asesinaron juntos al rapero, luego que la Fiscalía de Venezuela anunciara el pasado 16 de diciembre que Tirone José González no se suicidó como aseguraron los reportes forenses en 2015.

Es así que, durante la macabra confesión, Natalia Améstica relató en uno de los videos, que drogó a Canserbero y Molnar, quien era su esposo, al poner una alta dosis de un medicamento para tratar la ansiedad en una bebida.

De inmediato, la sustancia hizo efecto y ella apuñaló a su pareja por la espalda y el cuello. Luego atacó a Canserbero cuando estaba dormido, por lo que como acto seguido asegura que llamó a su hermano Guillermo, quien se desempeñaba como productor musical.

"Quien me ve (asesinar a mi esposo) es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Él cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)", explicó.