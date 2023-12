Giovanna Valcárcel anuncia la muerte de su padre con conmovedor mensaje: "Papito, buen viaje"

29/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La artista y locutora de radio, Giovanna Valcárcel, atraviesa uno de los peores momentos de su vida por la muerte de su padre, el hombre más importante para ella, quien siempre le enseñó a salir adelante y nunca darse por vencida.

Lamenta la muerte de su padre

A través de sus redes sociales, decidió compartir con todos sus seguidores la triste noticia junto a una fotografía y un video donde se los ve a ambos bailando y en otro, donde su progenitor demuestra su habilidad para el canto mientras conducía por las calles de Lima.

"Papito papito, buen viaje. No tengo palabras, solo sé que te siento y que voy a darle la vuelta al mundo y a bailarme la vida como tú lo hiciste... ¡Te amo! Enrique Valcárcel", se lee en el post compartido en la cuenta de Instagram de la artista.

A pesar de que no se reveló las causas de su deceso, Giovanna demostró que tiene "el corazón destrozado", por no poder tener más a su padre en vida, pero recalcó que siempre permanecerá en su corazón y atesorará cada momento compartido a su lado, por lo cual no dudó en dar un emotivo y conmovedor mensaje.

Le dan el pésame

Sus compañeros y amigos más cercanos, como Leysi Suárez, Evelyn Vela, Maricarmen Marin, Daniela Darcourt, Karen Scharwz, el popular Choca, Koky Belaunde, aprovecharon en dejarle el pésame y sus condolencias por la partida de su padre, y resaltaron que "siempre la cuidará desde el cielo".

"Hermosa mucha fuerza, tu papito siempre te cuidará, hermoso tu padre lo recuerdo con esa energía hermosa que vino a mi consultorio", "un abrazo enorme mi Giovanna, entiendo perfectamente este momento, pero los mejores recuerdos perdurarán eternamente en tu corazón", "que Dios tenga en su gloria a tu papito", "tu papi siempre estará a tu lado cuidándote cada día y viéndote triunfar", fueron algunos de los mensajes dados por artistas nacionales.

¿Milett Figueroa y su apoyo?

Este triste acontecimiento se suma a la difícil situación que atraviesa Milett Figueroa, quien regresó recientemente a Perú debido a problemas de salud de un integrante de su familia, y al ser ambas artistas primas, se deja entrever que la modelo estuvo presente en los últimos días de Enrique Valcárcel.

De esta manera, Giovanna Valcárcel compartió con todos sus seguidores en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su padre y aprovechó en recordar los mejores momentos que vivió a su lado.