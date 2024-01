Crisis en Ecuador: Al menos 120 trabajadores penitenciarios permanecen secuestrados por delincuentes

11/01/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Ecuador está viviendo una dura crisis social, por lo que el presidente Daniel Noboa decretó conflicto armado interno hace unos días; en medio de esto, se ha informado que un grupo de rebeldes han tomado diversas cárceles del país y tiene secuestrados a al menos 120 trabajadores penitenciarios.

En entrevista con Exitosa, la periodista ecuatoriana y editora política de revista Vistazo, María Belén Arroyo, reveló que al menos 120 trabajadores penitenciarios están secuestrados por delincuentes en las cárceles de su país, desatando gran preocupación a nivel internacional.

En esa misma línea, aseguró que el principal problema es que las cárceles del país no están siendo administradas debidamente por el Estado, ya que las organizaciones delictivas y de narcotráfico han tomado el control de las prisiones, haciendo que se coordinen actividades de violencia desde el interior.

Asimismo, informó que en Quito hubieron amenazas de bombas en aproximadamente cinco lugares públicos, además de un incendio en una zona de Guayaquil que dejó víctimas mortales y damnificados.

¿Qué dijo el presidente sobre la situación de las cárceles?

Hasta el momento la incertidumbre por conocer el estado de los agentes penitenciarios y funcionarios retenidos continúa. Desde el 9 de enero han circulado en redes sociales estremecedores videos de ejecuciones a guías carcelarios. Sin embargo, la veracidad de estos no ha sido confirmada y aún se espera que el gobierno emita un informe oficial.

Sobre estos videos, el mandatario Daniel Noboa indicó que las bandas criminales "difunden imágenes para atemorizar a la ciudadanía y para doblegar al Presidente de la República y eso no va a suceder. Me solidarizo con las familias. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder".

Además, contó que la rebelión en los centros penitenciarios se habría desatado porque las bandas intentaron imponer a las autoridades que no se traslade de prisión a los líderes criminales y que no se construyan las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza.

Por otro lado, el mandatario anunció la deportación de 1500 presos extranjeros, entre peruanos, colombianos y venezolanos, para el deshacinamiento de cárceles y la reducción del gasto del Estado ecuatoriano.

"Empezamos esta semana. Estamos en contacto con Colombia, también tenemos venezolanos y peruanos. (Ellos son) el 90% de la población extranjera en las cárceles. No es extradición, se lo haría a través de tratados internacionales", expresó.

