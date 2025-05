Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, agradece el apoyo tras diagnóstico: "El cáncer nos afecta a todos"

19/05/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Joe Biden, agradeció las muestras de amor y apoyo que le han manifestado tras confirmarse que fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.

Joe Biden agradece el apoyo que recibe

En una publicación realizada en sus redes sociales, el exmandatario estadounidense publicó una fotografía junto a su esposa y su gata, donde aparecen sonriendo. El retrato está acompañado de un reflexivo mensaje donde transmite calma a sus seguidores.

"Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support", indica, que en español es: "El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo".

Diagnóstico del expresidente de Estados Unidos

La oficina del expresidente Joe Biden comunicó que el estadounidense fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea. De acuerdo a la información, el exmandatario se sometió a una evaluación médica luego de experimentar problemas urinarios y el hallazgo de un nódulo en la zona prostática.

"La semana pasada, el presidente Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntomas urinarios. El viernes, se le diagnosticó cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 (Grupo de Grado 5) con metástasis ósea", señala.

Pese a que el cáncer detectado es agresivo, el documento indica que es sensible a las hormonas por lo que podría combatirse pese a la edad de Joe Biden, quien tiene 82 años.

"Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz. Están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos", precisa.

Cabe recordar que los problemas de salud del expresidente estadounidense representaron un tema recurrente en los últimos meses de su mandato. Incluso, esto se agudizó durante la primera parte de las elecciones donde sostuvo un confrontamiento mediático con el ahora presidente Donald Trump.

Así, tras confirmarse que el expresidente de Estados Unidos lamentablemente fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea, el propio Joe Biden se ha pronunciado para agradecer la preocupación que le han manifestado desde diversos sectores y aseguró que junto a su esposa son "más fuertes en los momentos difíciles".