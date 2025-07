Donald Trump anuncia aranceles del 30% para México y la Unión Europea desde el 1 de agosto

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, anunció este sábado que a partir del 1 de agosto, México y la Unión Europea se enfrentarán a una tasa arancelaria estadounidense del 30%, tal como reveló en dos cartas compartidas en su plataforma Truth Social.

¡Continúa la guerra comercial! Meses atrás, el presidente Trump, generó tensión en gran parte del planeta luego de anunciar, de manera unilateral, el aumento de aranceles a los principales países que ingresan productos al país norteamericano; en especial China; sin embargo, hace poco aseguró que se llegó a un acuerdo tras varios días de negociación.

Sin embargo, una vez más el mandatario de EE. UU. desata controversia al revelar que todos los productos y mercancías importados desde el país liderado por Claudia Sheinbaum, enfrentarán un arancel de 30% a partir del próximo mes, justificando su amenaza como "para lidiar con la crisis del fentanilo de nuestro país (EE. UU.), causada en parte por el fracaso de México a la hora de frenar a los carteles (...) a la hora de llenar de droga este país".

"México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase. A partir del 1 de agosto impondré a México un arancel del 30% a todos los productos enviados a EE UU, al margen de todos los gravámenes sectoriales", se lee en la misiva.