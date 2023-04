Donald Trump "me violó", dice experiodista E. Jean Carroll en juicio

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

La escritora y experiodista E. Jean Carroll compareció en un juicio civil en Nueva York para demandar una indemnización por daños y perjuicios a Donald Trump, a quien acusa de haberla violado en un probador de unos grandes almacenes de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York en la década de 1990. Durante más de una hora, Carroll relató su experiencia ante los nueve miembros anónimos del jurado, alegando que el entonces hombre de negocios y celebridad en Nueva York la agredió sexualmente. Trump ha negado los supuestos hechos y ha acusado a Carroll de mentir.

Inicialmente, Carroll se querelló contra Trump en 2019 por difamación ya que la presunta violación había prescrito. Pero el 24 de noviembre de 2022 entró en vigor una ley en el estado de Nueva York que permite, durante un año, a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas en la justicia civil. A raíz de esa ley, la defensa de Carroll presentó una nueva demanda contra Trump por "manosearla, toquetearla y violarla".

En el juicio, la escritora contó una "escena neoyorquina divertida" que se transformó en una pesadilla en el probador. Según su relato, Trump la invitó a ayudarle a elegir un regalo y eligió un 'body' en la sección de lencería. Carroll todavía no se explica, más de 25 años después, cómo pudo seguirle al probador, pese a que "la comedia estaba escalando". "Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena", pero inmediatamente después "introdujo" sus dedos en su vagina, y después su pene. Todo duró "muy pocos minutos", precisó.

Carroll confesó que no lo contó en su momento porque "tenía miedo de Donald Trump" y "vergüenza". Trump no estuvo presente en los dos primeros días del juicio y se espera que su defensa lo someta a un interrogatorio duro. El proceso puede durar entre una y dos semanas. Además, Trump está siendo investigado por otros delitos, como falsificación de registros contables, intento de revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado sureño de Georgia, presunto mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca y su implicación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.