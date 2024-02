¡En vivo! Asaltan a pasajeros de un bus de transporte público en pleno enlace televisivo (VIDEO)

¡De no creer! Un enlace televisivo captó un indignante hecho en vivo: dos delincuentes se subieron a un bus de transporte público para asaltar a los pasajeros y hacerse de sus pertenencias.

Este alarmante episodio de inseguridad ciudadana tuvo lugar en Argentina, donde la cadena Telefe se encontraba realizando una cobertura ante la denuncia de la población sobre un presunto aumento de robos en los denominados "colectivos".

De hecho, segundos antes de que este nuevo crimen sea captado por las cámaras de televisión, una ciudadana venía siendo entrevistada sobre esta difícil situación.

En sus propias palabras, los malhechores tienen su modus operandi claro: suben al transporte público, arrebatan las pertenencias de valor y emprenden su fuga. Incluso, le advirtió al reportero que hubiera ido con resguardo policial.

En ese preciso instante, las imágenes captan a dos sujetos bajando del bus y corriendo con gran velocidad. Incluso, uno de ellos se tapa el rostro al momento de pasar al costado de las cámaras para luego perderse entre las calles aledañas.

Frente a este preocupante episodio, los periodistas no ocultaron su indignación y señalaron que lo ocurrido cumplía con los detalles narrados por la entrevistada.

"No, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer esto. Dos, ahí viene otro. Mira, es lo que acaba de pasar. La señora nos lo acaba de advertir. Estamos mostrando en vivo, son las 08:38 a.m. Fíjense cómo se van por ese lado", uno de los periodistas.