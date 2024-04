¡Escalofriante ataque! Mujer arroja agua caliente a su pareja durante una fuerte discusión

Un nuevo caso ha causado gran conmoción a nivel internacional. Una mujer fue captada cuando discutía con su pareja y en un arrebato de furia lanzó agua hirviendo contra él.

Las cifras de violencia doméstica y casos de feminicidio vienen en incremento, provocando una gran preocupación y pidiendo sanciones más fuertes contra quienes lo realizan.

A través de las redes sociales se viralizó el video, que muestra el incidente ocurrido en un domicilio, en China, donde una pareja aparentemente discute en medio de la sala y parecen no lograr parar. Al lado del sujeto se encuentran varias botellas de cerveza y envoltorios de comida rápida. La tensión incrementa y ambos parecen seguir disgustados hasta que uno de ellos toma una radical decisión.

De pronto, la señora toma la jarra de agua hirviendo y lo vierte sobre la cabeza de su pareja, quien reacciona con evidente dolor mientras ella huye del lugar, dejándolo retorciéndose en el sofá.

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la acción de la mujer y lamentaron que "solo se reporten casos de violencia contra ellas y no se de mayor importancia a los que se dan contra los hombres". Otros exigieron que se tomaran medidas legales contra la agresora.

"Si esto fuera al revés, sería tentativa de feminicidio", "esto implica dolo y lesiones, es un crimen que debe castigarse", "hay dolo y lesiones, por tanto, un crimen que castigar", "no me río porque fácil podría ser yo", "qué pasa si el caso es contrario", "qué despiadada reacción, la mayor sanción para ella", "esto no debe quedar impune", "hombricidio en grado de tentativa", "si fuera al revés ya habría una marcha por toda la ciudad, acabado en redes sociales, linchado, y exigirían la máxima pena", "qué bueno que las cámaras de seguridad captaron todo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.