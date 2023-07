Estados Unidos: Tiroteo en fiesta deja dos muertos y 28 heridos

El pasado domingo ocurrió en Estados Unidos un tiroteo que dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos 28 resultaron heridas durante una fiesta de barrio en Baltimore.

El comisionado interino del Departamento de Policía de Baltimore, Richard Worley, informó que había un total de 30 víctimas, en el incidente que tuvo lugar poco después de las 12:30 de la mañana en una fiesta callejera en la zona de Brooklyn Homes, en el sur de la ciudad.

Asimismo, Worley señaló que todas las víctimas eran adultos y precisó que veinte de ellas ingresaron en hospitales de la zona con heridas producidas por el tiroteo. No obstante, una mujer de 18 años fue hallada muerta en el lugar de los hechos y un hombre de 20 años fue declarado muerto en un establecimiento de salud.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, pidió a cualquier persona que tuviera información que se presentara para ayudar a los investigadores a localizar a los responsables del tiroteo.

"Quiero que los responsables me escuchen, y que me escuchen muy claramente. No pararemos hasta encontrarlos, y los encontraremos. Hasta entonces, espero que cada vez que respiren, piensen en las vidas que han arrebatado, piensen en las vidas que han impactado aquí esta noche. Se trata de una tragedia absoluta que no tenía por qué ocurrir", declaró en el lugar de los hechos.