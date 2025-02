Estados Unidos y Venezuela sostienen inesperado encuentro diplomático en Caracas por política migratoria de Trump

31/01/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este 31 de enero, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno Bolivariano de Venezuela tuvieron un inesperado encuentro diplomático en Caracas. Allí, el presidente del régimen bolivariano, Nicolás Maduro, recibió a Richard Grenell, quien fue a la capital venezolana bajo las órdenes de Donald Trump, flamante mandatario del país norteamericano.

La razón de la visita, como anticiparon diversos portales internacionales, responde a la fuerte política migratoria de Trump. Cabe recordar que la semana pasada, el político republicano suscribió un documento que calificaba al Tren de Aragua como "organización terrorista". Se presume que busca planes de repatriación de venezolanos, para lo que necesita el visto bueno de Maduro.

Grenell en Caracas

El enviado de Trump, Richard Grenell, es un diplomático y político estadounidense que recientemente fue designado para liderar misiones diplomáticas especiales y procesos que podrían considerarse tensos o riesgosos. Su llegada a Venezuela genera un sinfín de preguntas respecto a la forma en la que ambas naciones negociarán sus exigencias.

De acuerdo a información del diario El Nacional, Grenell tiene órdenes concretas para lograr dos objetivos: el primero, que Maduro reconozca y acepte los vuelos de repatriación con ciudadanos venezolanos radicados en los Estados Unidos de forma irregular; y segundo, conseguir la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en prisiones venezolanas.

Entre los repatriados, Maduro tendría que aceptar "criminales y pandilleros venezolanos", señalando que en caso el presidente bolivariano se negase a aceptarlos, "habría consecuencias".

Política migratoria

Tal y como había anunciado en campaña, Trump, quien juramentó hace dos semanas, pretende repatriar a ciudadanos radicados en su país de forma irregular a sus países de origen. Asimismo, señaló que mandaría a treinta mil migrantes criminales a la bahía de Guantánamo, en Cuba, donde tiene un enclave militar.

"Hoy estaré firmando un decreto para instruir a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional a comenzar a preparar la instalación para treinta mil migrantes en Guantánamo. (,..) La mayoría de la gente ni siquiera sabe de esto", señaló Trump.

Así, el flamante presidente de los Estados Unidos requiere que el presidente bolivariano, Nicolás Maduro, acepte los aviones repatriando venezolanos. No obstante y según informó Washington, las negociaciones entre ambas naciones no van a ser complacientes, indicando que EE. UU. va a imponer, no a debatir, acerca de exigencias.