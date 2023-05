¡Increíble! Abuelo secuestró a su nieta para pagar una deuda de un juego

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

A un abuelo de 65 años en Shanghái no se le ocurrió otra idea que secuestrar a su nieta para poder conseguir dinero y pagar una deuda de un juego. Según informaron los medios chinos, Yuan es el nombre del sexagenario que recogió a la niña de 4 años a la escuela, sin que su madre lo supiera.

El secuestro

Luego de ello, la mujer recibió un mensaje que le exigía dinero: "Consiga 500 mil yuanes (unos 268,116 mil soles aproximadamente) en tres días o nunca volverá a ver a su preciosa hija", por lo que reconoció su voz tras la comunicación.

En plena llamada para el rescate, la madre de la niña intentó convencer a su padre desistir de su idea, pero no pudo hacerlo. Por ello, la mujer optó por denunciarlo ante la policía ese mismo día, y el abuelo terminó en la cárcel.

Según comentó la hija del secuestrador, su padre lidia con problemas, como cáncer al estómago, y su divorcio por lo que se habría refugiado en los juegos de azar.

En los primeros días de la detención, Yuan negó que haya secuestrado a su nieta, y aseguró que este hecho no era un crimen, sino un problema familiar, tras una conversación con su hija y su exesposa, el hombre cooperó con las autoridades. Hasta el momento se desconoce su sentencia.

"Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto", declaró el secuestrador ante los medios locales.

¿Qué es la ludopatía?

El caso de Yuan se relaciona con el problema de ludopatía, que es una enfermedad que se caracteriza por los impulsos de apostar en locales de juegos.

De acuerdo a los psicólogos, las personas que juegan compulsivamente suelen tener problemas de abuso de sustancias, trastornos de la personalidad, depresión o ansiedad. Asimismo, el juego compulsivo también puede se puede relacionar con el trastorno bipolar, u obsesivo compulsivo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Cabe resaltar que no todas las personas que juegan y apuestan son ludópatas, pero la adicción al juego es una de las más comunes en el mundo. El tratamiento para este problema es netamente psicológico, por lo que se busca que el ludópata se resista completamente a apostar dinero, para ello se deben modificar sus hábitos y el apoyo de su entorno, quienes deben tener una actitud tranquila y empática.