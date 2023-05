"Tiene el cielo ganado": Perrito sorprende al ser persignado por su dueña

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las mascotas son queridas por muchas familias y tratadas como un integrante más, dándoles todo el amor y el mejor cuidado. Algunos no dudan en incluirlos en las reuniones familiares y consentirlos como si fueran los 'bebés de casa'. Es así como un video publicado por la cuenta de la plataforma china de TikTok, causó revuelo por la peculiar acción de la dueña de un pequeño perrito.

Irá directo hacia el cielo gracias a ella

En redes sociales se ve el material audiovisual donde una mujer no duda en bendecir a su adorable mascota durante una reunión. "Persignado estará más protegido por Dios", comentaron algunos seguidores del clip.

Asimismo, en el corto clip se ve a la mascota sorprendida por cómo su dueña lo trata delante de los demás, ya que no solo lo persignó una vez, sino dos veces "para estar seguros" de que no tenga maldad ni se vuelva en un 'perrito travieso'. Por otro lado, algunas personas señalaron que lo bendijo para que no se le cruce ningún gato y no vaya 'por el mal camino'.

"Por precaución": reacciones de los seguidores al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia en distintos medios de comunicación y generó el debate entre los seguidores al indicar que es un animal y no necesitaba esa persignación como un humano. Mientras tanto, otras personas se mostraron conmovidas por la acción de la mujer hacia su perrito.

"Ese perrito es más cristiano que yo", "viví para ver esto en redes', "ese no se roba ni un pan", "tiene una carita de angelito", "la fe del perro es pura", "el perro bendito", "los animalitos también son una creación de Dios", "va directo al cielo", "protección para la bendición", "por si se le atraviesa cualquier gato", "no dejó ni al Firulais", "no la juzgo porque soy yo... siempre encomiendo mis perritos a Dios para que me los tenga con salud", "la fe del perro es puro", "sorprendida por ver al perrito rezando", "ahora los míos deberán hacerlo también, ser bendecidos", "no le den ideas a mis papás", "los animalitos también son una creación de Dios", "Firulais: Diosito tu sabes que yo no te pido nada, solo sacarme de aquí con vida", "siempre se lo hago a mi perro también que dios los proteja estos angelitos maravillosos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en la famosa plataforma de TikTok.