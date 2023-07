¡Increíble! Rescatan a un náufrago y su perra luego de tres meses en altamar

En las costas de México, un náufrago australiano fue rescatado con vida junto a su perra tras sobrevivir tres meses a la deriva en aguas del océano Pacífico.

El náufrago, identificado como Tim Shaddock, de 51 años, fue encontrado la semana pasada en una embarcación que se encontraba averiada, junto a 'Bella', después de que el helicóptero que acompañaba a un barco atunero lo avistara.

"Ha sido un calvario (...) He estado solo en alta mar por mucho tiempo", dijo Shaddock, en un vídeo publicado por el Canal Nine de la televisión australiana.

De acuerdo al hombre, partió junto a su mascota en el de abril de la ciudad costera mexicana de La Paz con destino a la Polinesia Francesa, no obstante, una fuerte tormenta dañó la embarcación y sus equipos electrónicos evitando que pudieran comunicarse para solicitar un rescate o seguir con su travesía de unos 6 mil kilómetros.

Asimismo, Shaddock indicó que se alimentó con pescado crudo y bebió agua de lluvia para sobrevivir en alta mar mientras esperaba que alguien lo rescatara. También, manifestó que para evitar las quemaduras solares, el hombre y su mascota pasaban su tiempo debajo de un toldo del bote.

El profesor de Fisiología Humana y Aplicada en la Universidad de Portsmouth, Mike Tipton, aseguró que el hallazgo con vida del náufrago fue una mezcla de "suerte y habilidad".

Tras ser llevado por la embarcación "María Bella" a tierra firme, Shaddock agradeció el rescate y señaló que en muchos momentos pensó que no lograrían sobrevivir.

"Pensé que no iba a lograr sobrevivir, de modo que muchas gracias. Teníamos mucha hambre, no pensé que íbamos a lograrlo. Por un tiempo, tenía mucha hambre, pensé que no sobreviviría a la tormenta pero ahora estoy muy bien", expresó ante la prensa en tierras mexicanas, mencionó.