Italia: Papa Francisco es internado en hospital de Roma por aparentes problemas cardíacos y respiratorios

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

La tarde este miércoles el Papa Francisco ingresó al Policlínico Gemelli para someterse a algunos controles programados con anterioridad, según informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Sin embargo, el diario internacional Il Corriere della Sera reveló que fuentes del centro médico han señalado que el Sumo Pontífice ingresó con una ambulancia presentando problemas de corazón y respiratorios.

Su vista al establecimiento de salud se produjo después de haber celebrado la audiencia general en la Plaza de San Pedro con una catequesis centrada en la figura de San Pablo.

Aunque en un principio el Vaticano intentó frenar las especulaciones asegurando que es una visita de rutina, horas más tarde emitió un comunicado en el que informó que se había cancelado toda la agenda del Papa Francisco para el jueves y viernes a fin de liberar espacio para las revisiones que tuviera que realizarse.

"La agenda del Papa ha sido suspendida en caso de que tenga que realizar más exámenes", indicó la fuente.

Asimismo, el Sumo Pontífice tuvo que cancelar una entrevista que tenía programa para esta tarde con un programa de televisión italiano en una prisión de Roma. El diario Il Corriere della Sera también señaló que las cancelaciones indicarían que su ingreso al policlínico no habría estado previsto.

Además, mencionó que según las primeras informaciones acerca del TAC que se le realizó han arrojado un resultado negativo y no se temería por su salud. No obstante, la Santa Sede aún no ha confirmado ni desmentido nada.

Estado de salud

Como se sabe, el Papa fue sometido a una operación en ese mismo centro médico por una estenosis diverticular en el colon en julio del 2021, tal intervención quirúrgica fue programa con anterioridad.

En aquella ocasión Francisco permaneció hospitalizado durante once días. No se sabe si esta vez ocurra lo mismo.

Papado

El Papa Francisco asumió el cargo de la Santa Sede en marzo del 2013 en la basílica de San Pedro. Desde entonces, todos sus esfuerzos se han centrado en reformar el Vaticano para convertir a la institución en una más transparente y efectiva.

Sus acciones le han traído muchos detractores, pero también otros fieles se han sumado a su causa afirmando que las reformas son necesarias desde hace muchos años.