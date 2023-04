Jueves Santo: El Papa Francisco y el claro mensaje a los sacerdotes de todo el mundo durante la Misa Crismal

06/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa Francisco ofreció la tradicional Misa Crismal, que comprende la reunión de curas, obispos y cardenales que renuevan sus votos sacerdotales y que abre el Jueves Santo; exhortando que asuman un rol preponderante en la generación de "armonía" entre la ciudadanía y la Iglesia.

De acuerdo a ello, el sumo pontífice aseguró que es una "exigencia interna de la vida en el Espíritu" y que no significa que solo sea un plan efectivo entre los miembros eclesiásticos, si no que también es importante entender las necesidades de la población.

"Hermanos, crear armonía entre nosotros no es sólo un método adecuado para que la coordinación eclesial funcione mejor, no es una cuestión de estrategia o cortesía, sino una exigencia interna de la vida en el Espíritu. Ayudémonos, hermanos, a custodiar la armonía, empezando no por los demás, sino por uno mismo; preguntándonos: mis palabras, mis comentarios, lo que digo y escribo, ¿tienen el sello del Espíritu o el del mundo?", enfatizó.

"No a la desunión y polarización"

En ese sentido, Francisco instó a que no mancillen con sus actos el "manto de la Madre Iglesia"; puesto que pueden ser elementos de división entre las personas que se acercan a escuchar las predicas. Además, pidió evitar la "polarización" porque se le hace "juego al enemigo", que busca el pesimismo y el miedo en la humanidad.

"Se peca contra el Espíritu, que es comunión, cuando nos convertimos, aunque sea por ligereza, en instrumentos de división; y le hacemos el juego al enemigo, que no sale a la luz y ama los rumores y las insinuaciones, que fomenta los partidos y las cordadas, alimenta la nostalgia del pasado, la desconfianza, el pesimismo, el miedo. Tengamos cuidado, por favor, de no ensuciar la unción del Espíritu y el manto de la Madre Iglesia con la desunión, con las polarizaciones, con cualquier falta de caridad y de comunión", exhortó.

Por último, mencionó que en muchas ocasiones, la gente se "aleja" porque no siente amada; dado que podrían encontrar en alguna autoridad su malestar y una visión muy distinta de la realidad que perjudicaría su anhelo de conocer más a Jehová.

"Si la gente encuentra incluso en nosotros personas insatisfechas y descontentas, que critican y señalan con el dedo, ¿dónde descubrirán la armonía? ¡Cuánta gente no se acerca o se aleja porque en la Iglesia no se siente recibida y amada, sino mirada con recelo y juzgada!", finalizó.

De esta manera, el Papa Francisco pidió a los curas, obispos y cardenales de todo el mundo a buscar la "armonía" entre la Iglesia y las personas para que se acerquen a la palabra de Dios, para evitar que el "enemigo" cree desunión.