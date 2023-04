"¡Aún estoy vivo!": Papa Francisco fue dado de alta de hospital en Roma tras sufrir bronquitis

01/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Hasta bromea! El Papa Francisco fue dado de alta del hospital Gemelli de Roma, donde estuvo internado durante tres días debido a que sufrió bronquitis. "Aún estoy vivo", dijo entre risas el pontífice argentino.

Fieles y periodistas estuvieron reunidos frente al hospital romano a la espera del Papa de 86 años, quien se mostró sonriente y de buen humor al saludarlos. Ahora, ya regresó al Vaticano para encargarse de preparar las celebraciones por Semana Santa.

Su salida del hospital

Francisco partió en un automóvil luego de que le expresó su agradecimiento al personal médico y a los miembros de prensa, que aguardaban a la salida del centro médico. Tras ello, la gente lo despidió con aplausos.

"Me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta: 'Yo, padre, no conozco la muerte pero la he visto venir... ¡Es fea, eh!'", contó riendo ante los periodistas.

Además, según confirmó el Vaticano, podrá presidir la misa de Ramos en la plaza de San Pedro, que se realizará este 2 de abril y marca el inicio de los ritos de la Semana Santa. En tal sentido, se conoció que presidirá la ceremonia, que será celebrada por el cardenal argentino Leonardo Sandri.

¿Qué pasó con el Papa Francisco?

Según informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco ingresó al Policlínico Gemelli la tarde del miércoles, 29 de marzo, para someterse a algunos controles programados con anterioridad. El diario internacional Il Corriere della Sera señaló que el Sumo Pontífice ingresó al nosocomio presentando problemas de corazón y respiratorios.

Horas más tarde, el Vaticano emitió un comunicado donde informaba que se había cancelado la agenda del Papa Francisco para el jueves y viernes, a fin de que pueda llevar a cabo sus revisiones médicas. "La agenda del Papa ha sido suspendida en caso de que tenga que realizar más exámenes", indicó dicha fuente.

Dentro de las actividades que iba a realizar el Sumo Pontífice, se tuvo que cancelar una entrevista que tenía programada con un programa de televisión italiano en una prisión de Roma. En esa línea, el diario Il Corriere della Sera señaló que estas cancelaciones de actividades no habían sido previstas.

Sin embargo, luego de tres días de haber estado internado en el mencionado hospital de Roma, el Papa Francisco ya fue dado de alta luego de que sufrió bronquitis y retomó sus actividades de cara a la celebración por Semana Santa.