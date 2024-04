¡Lamentable! Muere niño con leucemia que renunció a sus quimioterapias para disfrutar sus últimos días

México está de luto. José Armando, el niño de 6 años que padecía de leucemia y renunció a sus quimioterapias para disfrutar de sus últimos días, falleció en Veracruz. Como se recuerda, el pequeño conmovió a muchos usuarios, en las redes sociales, al exponer su lamentable caso.

A la edad de 5 años, fue diagnosticado de esta dura enfermedad, sin embargo, tras una recaída tomó la decisión de hacer a un lado su tratamiento para priorizar su calidad de vida.

José Armando falleció este 23 de abril de 2024, rodeado de sus familiares y seres queridos. Su partida deja un profundo vacío en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron su valentía y fortaleza.

Su historia nos recuerda la importancia de vivir cada día al máximo y apreciar los pequeños momentos de la vida. José Armando nos enseñó que incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar la felicidad y la paz.

El niño, originario de Xalapa, Veracruz, emprendió una lucha contra la leucemia Linfoblástica desde muy temprana edad, y a pesar de que pudo controlarlo, ello volvió a desencadenarse en octubre del 2023, y le advirtieron que debía recibir un tratamiento mucho más agresivo para ayudarlo.

Tras enterarse de la noticia, el pequeño optó por dejar la quimioterapia y decirle a su madre que se sentía cansado y que era momento de cambiar el enfoque de su vida, y en vez de pasar horas en el hospital en cama podría disfrutar del tiempo que le queda al lado de sus seres queridos, por lo cual pedía que respeten sus planes.