Mami Nena: la abuela de 81 años que juega Free Fire y ya cuenta con millones de seguidores

La historia de María Elena Arévalo, mejor conocida como Mami Nena, es realmente fascinante, y la prueba fidedigna de que nunca es tarde para inicar nuevos caminos en la vida. Esta abuela chilena cuenta con millones de seguidores por ser una gran jugadora de Free Fire.

Inició jugando hace unos años, para superar la pérdida de su esposo, ya que en su momento el juego significó una gran distracción y la ayudó a sobrellevar la ansiedad. En el videojuego, se autobautizó como Mami Nena, siendo una guerrera que viste kimono corto, una máscara de colmillos y guantes negros.

Su único nieto, Héctor Carrasco, le enseñó el videojuego y sugirió que lo probase. Si bien al inicio fue sumamente complicado, poco a poco fue ganando nivel y experiencia.

"Yo no sabía ni qué era un mouse. No quería hacerle daño a nadie dentro del juego pero poco a poco me empezó a gustar eso de enfrentarme a otros, además de seguirlos y matarlos en el juego", expresó Arévalo.