Menor diabética perdió la vida porque sus padres le negaron la insulina: "Dios la curaría"

Elizabeth Struhs perdió la vida a tan corta edad debido a que sus padres se negaron a darle insulina para calmar su diabetes de tipo 1 porque iba en contra de sus creencias religiosas.

Según se reveló en The Guardian y BBC, los padres de la menor de solo ocho años, Jason Richards Struhs y Kerrie Elizabeth Struhs pertenecían a un grupo religioso conocido como 'Los Santos' y consideraron que lo mejor para que Elizabeth mejore era rezar.

No solo ello, ya que los padres le retiraron su medicación de insulina durante seis días y el 7 de enero del 2022, la menor fue encontrada sin vida en su hogar en Toowoomba, Australia.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio se llevaron la terrible sorpresa de que la pequeña yacía sobre un colchón en el piso de baldosas de la sala de estar y que aparentemente habría experimentado vómitos y dolor antes de caer inconsciente.

Mientras que ella se desvanecía, sus padres junto al líder del grupo, Brendan Stevens y otros once feligreses abrazaban su fe en el poder curativo de Dios y confiaban en que se salvaría con solo orar.

"Yo había tomado la decisión de que Elizabeth no continuara con sus inyecciones y no quería que nada me hiciera cambiar de opinión. (...) Pude ver en su rostro que no quería seguir inyectándose", expresó el padre de la menor.