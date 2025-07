Mujer brasileña ignoró llamadas por temor a estafa, sin saber que había ganado un premio de 18 mil dólares

Una mujer de 51 años identificada como Izabel Azevedo, del estado de Curitiba, pasó del susto a la alegría luego de participar en un concurso. Por más de dos semanas ignoró las llamadas desconocidas, e incluso las bloqueó, sin saber que había ganado 100 mil reales (18 mil dólares).

Por 15 días, la señora recibió por teléfono comunicaciones de números extraños, además de mensajes por WhatsApp que le aseguraban ser la ganadora del programa Nota Paraná. La insistencia le generó preocupación y al presumir de que se trataba de una estafa, no solo las ignoró, sino que también las bloqueó.

"De hecho, la gente a veces me envía una factura de algo que no debo y luego me llaman para cobrar algo que no debo. Vi muchas llamadas, pero pensé que era solo otro intento de estafa. Creo que esta vez sí debí haber respondido" manifestó Azevedo para G1, de la cadena Globo.