¡Lamentable! Niño con discapacidad fue asesinado por su padre porque "nunca iba a ser normal"

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Los ciudadanos de Fomosa, en Argentina, se encuentran consternados por el atroz crimen que cometió Ariel Lovey contra su pequeño hijo de 8 años de edad, alegando que nunca podría ser un niño normal debido a su discapacidad motriz, en las extremidades inferiores por haber nacido prematuro.

Acabó con la vida de su hijo

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 27 de marzo, en el barrio San Roque, en la ciudad de Ibarreta. Ariel decidió grabar un video despidiéndose del resto de sus familiares y tratando de justificar el motivo que lo llevó a tomar la radical decisión.

"Voy a hacer un video despidiéndome. Yo creo que esta es la mejor alternativa, porque sino mucho sufrimiento, tantos años... Zamir nunca va a lograr ser alguien normal", señaló el hombre, que generó la indignación de todos en su país y a nivel internacional.

El desgarrador mensaje continuó en medio de la noche como una forma de tratar de que todos entiendan por qué lo hizo: "Esto ya lo verán cuando nosotros no estemos más. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño. No fue mi intención, pero bueno. Era joven. Soy joven todavía, pero ya no voy a existir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente, ni nada. Solamente que se me entierre y nada más. Bajo tierra, si es posible. Quiero que se olviden de mí".

Según la investigación, el hombre asesinó a su hijo con un arma blanca e intentó suicidarse disparándose en la cara con una escopeta. Sin embargo, no logró quitarse la vida de inmediato y fue encontrado por un policía, agonizando en el interior de un auto. Ariel fue trasladado de emergencia al Hospital Central, pero no logró resistir y falleció a pocas horas.

Indignados por la muerte de Zamir

Tras darse a conocer la noticia, la comunidad local y diversos grupos expresaron su pesar por la tragedia, recordando a Zamir como un niño radiante que iluminaba a quienes lo conocían y no podían comprender cómo alguien tan inocente ya no está junto a ellos.

En las redes sociales, los usuarios también expresaron su indignación y rechazo hacia Lovey, condenando drásticamente sus acciones y lamentando que un padre no pueda superar sus problemas y sacar a su hijo adelante.

De esta manera, el acto de Ariel Lovey dejó atónitos a todos por haber matado a su hijo de 8 años, mencionando el sufrimiento del pequeño y su incapacidad para poder llevar una vida normal. Luego se disparó a sí mismo con un arma de fuego.