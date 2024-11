Popular DJ es APLASTADO por enorme pantalla LED: Así fue el accidente durante show en vivo

Nadie está libre de los accidentes. Esta vez, un popular DJ fue aplastado por una enorme pantalla LED mientras se encontraba dando un masivo show en vivo. Las personas presentes captaron el preciso momento en que este queda debajo del aparato.

De acuerdo a imágenes compartidas en distintas redes sociales, se puede ver el preciso instante en que el DJ, identificado como Myke Gonzáles, queda debajo de una enorme pantalla LED que había sido colocada para su presentación en una conocido local mexicano.

En un primer momento, el joven se encontraba bastante animado y dándolo todo en su show; sin embargo, jamás imaginó que el aparato que resaltaba su nombre detrás de él, terminaría desplomándose hacia su lado, ocasionado una posible tragedia.

"Pobre del pana, gracias a Dios no pasó a mayores", indica la descripción del video publicando en la red social TikTok.

Si bien el video publicado no brinda más detalles sobre en tenso accidente, todo indicaría que las personas presentes habrían procedido a ayudar al popular DJ, puesto que, horas después, este mismo utilizó sus redes sociales para compartir un post en el que afirma encontrarse bien con una peculiar frase de superación.

Como era de esperarse, un gran número de usuarios se mostraron indignados al ver el video del accidente, sobre todo porque, en un primer momento, parece ser que nadie se habría dignado a ayudar a Myke Gonzáles, mientras que otros tomaron con humor la situación que pudo haberse convertido en un fatal accidente.

"No sé si fue un mal montaje o cuando empezó a saltar, pero para mi fue que la estructura estaba mal puesta y la vibración la hizo caer", "Se ofendió el set con esa que hizo ahí", "Pobre Myke González", "Efectos 3D y toda la cosa, eh", "¿Por qué el que graba no hace nada?", "Por qué el que estaba grabando no hizo nada", fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.