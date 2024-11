De las pasarelas a vivir en la calle: Reconocida modelo vive como indigente tras caer en fuerte adicción

La historia de una reconocida modelo viene conmocionando a todo el mundo. Y es que recientemente se viralizó que la fémina dejó las pasarelas para vivir en las calles tras caer en una fuerte adicción a las drogas.

El impactante estado de Ingrid Karina, una modelo de la reconocida agencia 'Stock Models', se conoció a través de la creadora de contenido, Andrea Moreno, quien se dedica a visibilizar las historias de diferentes personas en situación de indigencia en Colombia.

Es así que, de acuerdo al video compartido, la fémina, que en algún momento fue bastante aclamada por el público, contó que llegó a vivir en las calles de Medellín tras haberse sumergido en distintos problemas relacionados al alcohol, drogas y pérdidas de personas que solo la arrojaron a vivir con dolor y en soledad.

Asimismo, reveló que uno de los motivos que la llevó a sumergirse en las drogas y el alcohol fue el fallecimiento de una de sus hijas, quien tenía tan solo siete años y una dura enfermedad que la aquejaba diariamente.

Su fallido matrimonio también fue una situación que la agobió durante 20 años. Actualmente, lamenta que la gente la rechace, llegando incluso a estar al borde de la muerte por buscar algo que comer.

"Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí donde esta gente me trae más dolor, entonces no sé exactamente qué era mejor (...) La gente me rechaza, aunque tenga algo de dinero. He estado al borde de la muerte, casi me matan por un arroz. Hoy quisiera estar en un hotel, pero no tengo plata", agregó.