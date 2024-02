Se enamora por redes sociales, viaja hasta África para conocer al 'amor de su vida' y termina secuestrado

20/02/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo caso de amor cibernético conmocionó al mundo entero. Esta vez, un hombre de 67 años terminó secuestrado tras viajar a África para conocer a la mujer que consideraba como 'el amor de su vida'.

Insólito caso

El italiano identificado como Claudio Formenton cometió una 'locura de amor' que lamentablemente tuvo un terrible desenlace. En ese sentido, se supo que todo inició cuando este conoció a Olivia Martens mediante la Internet.

Ella vivía en la ciudad costera de Abiyán, perteneciente a Costa de Marfil, África. Pese a los kilómetros que los separaba, él en Europa y ella al otro lado del mundo, Formenton se enamoró y quiso romper con la típica frase que asegura que las relaciones a distancia no funcionan.

Una locura de amor

En diciembre del 2021, el ciudadano italiano mintió a sus familiares afirmando que realizaría un viaje a África por razones humanitarias. Posterior a ello, el hombre emprendió su vuelo hasta el otro continente para así conocer por primera vez a su persona amada.

No obstante, lo que no imaginó es que su 'aventura de amor' se convertiría en una terrible pesadilla. Y es que al llegar al país africano, este subió a un taxi enviado supuestamente por Olivia Martens, pero, a los pocos minutos, se percató que algo no andaba bien.

Formenton fue capturado por una banda de secuestradores, la cual mantuvo al sujeto totalmente incomunicado. Dicha situación alertó inmediatamente a sus amigos y familiares, quienes dieron aviso a la Policía de Italia.

¿Cómo lo encontraron?

El caso fue tomado por un importante grupo de investigación, el cual dio inicio con una exhaustiva búsqueda de su paradero.

Luego de dos largos días, los efectivos policiales dieron con el paradero del empresario italiano, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de las fuerzas especiales de Costa de Marfil, quienes acudieron al lugar, atraparon a los secuestradores y liberaron a la víctima.

"El señor Formenton ha vuelto a casa después del secuestro en Costa de Marfil. Asegura que tiene necesidad de reposo y tranquilidad. Al estar conmocionado por lo sucedido, pide que se respete su privacidad. De ahí la necesidad de no hacer declaraciones o entrevistas, porque además están pendientes todavía delicadas investigaciones", indicaron.

De acuerdo con las autoridades, el hombre solo conocía a Olivia Martens por fotografías, por lo que presumen que esta persona ni siquiera existía.

Sin duda, este nuevo caso pone en alerta a las personas que muchas veces creen que pueden hallar el amor mediante las redes sociales.