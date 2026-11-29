29/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Mike Love, cofundador y cantante de The Beach Boys, murió a los 85 años el sábado por la noche rodeado de su familia, según confirmó su representante en un comunicado. Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte. Su última actuación ocurrió el 10 de octubre en el Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee.

Como se sabe, Love formó la banda en 1961 en California junto a sus primos Brian, Dennis y Carl Wilson, además de su amigo Al Jardine. Fue el único miembro que permaneció de forma constante en el grupo, que según su página web vendió 100 millones de discos en todo el mundo.

Muere a los 85 años Mike Love, cofundador y vocalista de los Beach Boys pic.twitter.com/sP3rQYq1ta — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 29, 2026

Comunicado oficial y mensaje de Mike Love Jr.

Tras anunciarse su muerte, el texto oficial recordó el peso del cantante en la música estadounidense y su vínculo con el público.

"Un ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por ser una fuente de inspiración para generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans", indicó el comunicado.

Ante ello, su hijo Mike Love Jr. compartió en Instagram un homenaje referido a una canción del grupo. "Solo Dios sabe... cuánto te quiero, papá", dijo Mike Love Jr. Cabe mencionar que su voz puede escucharse en varios temas del grupo que él mismo compuso, entre ellos California Girls, Good Vibrations e I Get Around.

Discos desde 1962, disputas y premios

La banda alcanzó popularidad con su primer álbum, Surfin' Safari, en 1962, seguido un año después por Surfin' USA, y en 1966 publicó su undécimo disco de estudio, Pet Sounds, considerado por muchos su obra principal. Con ellos actuó John Stamos desde 1985.

"Un privilegio haber querido a alguien lo suficiente como para que duela tanto", dijo John Stamos.

No obstante, aunque Love fue un pilar del conjunto durante décadas, las disputas entre varios miembros del grupo provocaron su ruptura. En la década de 1990, demandó a Brian Wilson y obtuvo créditos de composición en decenas de canciones.

Pese a ello, en 2012 se reunió con Wilson y otros miembros originales para una gira y el álbum That's Why God Made The Radio, sus primeras grabaciones originales en más de 15 años. Además, ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1988 y recibieron el premio Grammy a la trayectoria artística en 2001.