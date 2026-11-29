29/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Más de 38 millones de españoles acuden a las urnas este domingo 29N en las elecciones generales de España. Como se sabe, la campaña estuvo marcada por la vivienda, los impuestos y la violencia de género. Los sondeos difundidos hasta el 23 de noviembre muestran un resultado abierto en el país europeo.

Cabe mencionar que esa fecha fue el límite legal de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para publicar encuestas. Ante ello, 40db, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y GAD3 difundieron sus estudios finales antes de los comicios, reflejando distintos escenarios para la conformación del Parlamento español.

Pedro Sánchez, primer candidato a la Presidencia en votar, deposita su papeleta en un colegio electoral de Madrid https://t.co/ACFDgFqsSI https://t.co/vkbibcwYpa — Europa Press (@europapress) November 29, 2026

40db da 187 escaños a PP-Vox

El estudio de 40db, con 7.500 entrevistas del 10 al 21 de noviembre, otorga mayoría absoluta al bloque PP-Vox con 187 representantes, superando los 176 necesarios. El partido de Feijóo suma 31,8% (1,5 puntos menos que en 2023) y 130 escaños (128 más dos de UPN/PP en Navarra; siete menos).

En esa línea, Vox, de Santiago Abascal, logra 17,3% (casi cinco puntos sobre su 12,4% de 2023) y 57 diputados (24 más que los 33 previos). El PSOE de Pedro Sánchez queda a nueve décimas con 30,9% y 124 diputados (tres más que el 23J). Frente Amplio y coaliciones territoriales obtienen 5,7% y 9 escaños (22 menos), mientras Podemos marca 1,1% sin representación, ni en Madrid.

En partidos nacionalistas y regionalistas, 40db asigna 10 escaños a Esquerra (+3), 7 a Bildu (+1), 3 a Adelante Andalucía, 2 al BNG (+1), 4 a Junts (-3), 3 al PNV (-2) y 1 a Coalición Canaria.

📺 TV en DIRECTO | Feijóo acude a votar acompañado de Almeida https://t.co/UzuqmSwDYo https://t.co/31F5ItcpNf — EL PAÍS (@el_pais) November 29, 2026

CIS da 34,4% al PSOE

No obstante, el barómetro de noviembre del CIS, con más de 8.000 entrevistas del 10 al 17 de noviembre, da al PSOE 34,4% (+1,1 puntos sobre el macrosondeo del 12 de noviembre), al PP 24,7% (-0,8, a 9,7 puntos) y a Vox 15,6% (-2,8). El sondeo ocurrió tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del 28 de octubre, con 69 muertos y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Por su parte, GAD3 realizó 1.501 entrevistas telefónicas del 16 al 19 de noviembre y proyecta 131 escaños al PP (28,4%), 110 al PSOE (28,4%, a 2,7 puntos), 63 a Vox y 7 a Frente Amplio (5,8%).

Asimismo, GAD3 otorga escaños a ERC (11), Bildu (7), Comprimís-Front Valencia (5), Junts (4), PNV (4), Adelante Andalucía (3), BNG (2), Ara Més-Front Ampli (1), CHA-Frente Amplio Aragón (1) y Coalición Canaria (1).