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Gobierno de Chile declara zona de catástrofe comuna de Las Condes tras aluvión

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó la medida excepcional para disponer de todos los recursos del Estado tras los graves estragos provocados por las intensas lluvias y el desborde de un canal en la zona oriente.

José Antonio Kast informó a la población que declara como zona de desastre tras
José Antonio Kast informó a la población que declara como zona de desastre tras (Composición: Exitosa)

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/10/2026

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El Gobierno de Chile declaró oficialmente en zona de catástrofe a la comuna de Las Condes tras el devastador aluvión registrado este jueves 8 de octubre en la Región Metropolitana. La decisión busca agilizar el despliegue de ayuda presupuestaria, logística y de maquinaria pesada para responder con inmediatez a los severos daños en viviendas, vehículos e infraestructura vial.

Declaración oficial y despliegue de recursos

Ante la magnitud del evento meteorológico y el impacto en diversos sectores de la comuna, el presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, comunicó por medio de su cuenta de X (antes Twitter), resolvió aplicar el marco legal de emergencia para movilizar a múltiples carteras ministeriales y organismos de socorro en la zona afectada.

"Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes", señaló el mandatario.

La medida permitirá articular de manera rápida la remoción de escombros, el despeje de arterias principales como General Blanche y Padre Hurtado, y la asistencia directa a los vecinos damnificados por las fuertes corrientes de agua y lodo.

Nota en desarrollo...

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