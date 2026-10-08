Gobierno de Chile declara zona de catástrofe comuna de Las Condes tras aluvión

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Chile declaró oficialmente en zona de catástrofe a la comuna de Las Condes tras el devastador aluvión registrado este jueves 8 de octubre en la Región Metropolitana. La decisión busca agilizar el despliegue de ayuda presupuestaria, logística y de maquinaria pesada para responder con inmediatez a los severos daños en viviendas, vehículos e infraestructura vial.

Declaración oficial y despliegue de recursos

Ante la magnitud del evento meteorológico y el impacto en diversos sectores de la comuna, el presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, comunicó por medio de su cuenta de X (antes Twitter), resolvió aplicar el marco legal de emergencia para movilizar a múltiples carteras ministeriales y organismos de socorro en la zona afectada.

"Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes", señaló el mandatario.

La medida permitirá articular de manera rápida la remoción de escombros, el despeje de arterias principales como General Blanche y Padre Hurtado, y la asistencia directa a los vecinos damnificados por las fuertes corrientes de agua y lodo.

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